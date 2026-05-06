Hakkari'de karların erimesi ve yağışlarla birlikte meydana gelen heyelanda oluşan su arızası, ekiplerin geceli gündüzlü çalışması sonucu giderildi.

3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası yolunda, heyelan kaynaklı olarak kentin içme suyunu karşılayan hatta büyük arıza meydana geldi. Belediye su arıza ekibi, arızayı gidermek için 3 gün boyunca bölgede aralıksız çalışma yürüttü.

Gece soğuk havada ateş yakarak ısınan ekipler, bir yandan da arızaya müdahale etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, su alamayan şehrin birçok noktasına yeniden su verilmeye başlandı.