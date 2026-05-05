Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaklaşık 1 ay önce meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Pizok yolu hala temizlenmedi.

Yüksekova ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, yerleşim yerlerinde ulaşım sorunlarını da beraberinde getirdi. Yaklaşık 30 gün önce yağışların tetiklemesiyle dağdan kopan toprak ve çamur kütleleri, Pizok yolunda İpekyolu Caddesi istikametini tamamen trafiğe kapattı. Heyelanın üzerinden 1 ay geçmesine rağmen yolun bir bölümünün halen çamur deryası altında olması, sürücüleri ve yayaları zor durumda bırakıyor.

Geliş ve gidişlerin tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı yolda, özellikle görüş mesafesinin düştüğü yağışlı havalarda kaza riski artıyor. Ekiplerin bölgede aralıklı olarak çalışma yürütmesine rağmen, devam eden yağışlar nedeniyle aynı noktada toprak hareketliliğinin sürdüğü gözlemleniyor. Duruma tepki gösteren ve güvenlik endişesi taşıyan mahalle sakinleri, yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu. Bölge halkı, 'Toprak kayması nedeniyle yolun yarısı çamurla kaplı. 30 gündür tek şeridi kullanıyoruz ve bu durum kazalara davetiye çıkarıyor. Bir facia yaşanmadan yolun tamamen temizlenmesini ve trafiğin normale dönmesini istiyoruz' dedi.

Yetkililerin bölgedeki riskli alanlarda drenaj ve temizlik çalışmalarını hızlandırması beklenirken, sürücülerin bu güzergahta dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılar yapılıyor.