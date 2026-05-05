Trabzon'dan yola çıkan doğasever bir grup, Van'ın yüksek kesimlerinde açan ters laleleri yerinde görmek için bölgeye geldi. Karadeniz ekibi ters lalelere hayran kaldı

Baharın gelişiyle birlikte doğanın eşsiz güzelliklerinden biri olan ters laleler, bu yıl da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Halk arasında 'ağlayan gelin' olarak da bilinen ve yılda sadece kısa bir süre görülebilen ters laleler, ziyaretçileri adeta büyüledi. Özellikle Gevaş ve çevresindeki dağlık alanlarda yoğun olarak görülen bu nadide çiçekler, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

Trabzon'dan gelen ziyaretçiler, doğayla iç içe vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bölgenin doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade etti. Grup üyeleri, 'Bu güzelliği herkesin görmesi gerekiyor. Kısa süreliğine açan ters laleler gerçekten eşsiz bir manzara sunuyor' dedi.

Bin kilometrelik doğa yolculuğu

Doğu Karadeniz'in eşsiz doğasına alışkın olan Trabzonlu ekip, Uzungöl Doğa Sporları Adrenalin Kulübü Derneği (UDSAK) öncülüğünde bu kez rotasını Doğu Anadolu'nun sarp dağlarına çevirdi. Halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ve estetik görüntüsüyle büyüleyen ters lalelerin çiçek açma dönemini kaçırmak istemeyen 15 kişilik grup, sabahın erken saatlerinde lalelerin yoğun olduğu bölgeye ulaştı. Doğa fotoğrafları çekmek ve endemik türleri yerinde incelemek amacıyla düzenlenen gezide, katılımcılar ters lalelerin zarafeti karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

Grup adına konuşan kafile başkanı Aydın Mutlu, 'Biz Trabzon UDSAK ekibi olarak ilk hareket noktamız İsakpaşa Sarayı ve ardından Van'a geldik. İlk olarak Akdamar Adası'nı ziyaret ettik. Güzel pembe çiçekleriyle onlarla bol bol fotoğraf çektik. Şu anda yine Gevaş ilçesinde bulunan Dilmetaş Mahallesi'nde ters laleler burada çok meşhurdur. Ters lale görmek için biz ekibimizle birlikte buraya geldik. Çok güzel bir ilçedeyiz ve çok güzel bir bölgedeyiz. Yeşilliği ile bol olan ve Karadeniz'i andıran bir bölgedeyiz. İlk defa burada ters laleleri ziyaret ediyoruz. Gerçekten çok güzel. Gelip görmeye değer. Endemik tür olduklarından dolayı bu çiçeklerin korunması gerek. Bu çiçeklerin bir özelliği var 15-20 gün içerisinde açıp soluyorlar. Özellikle bunun koparılması değil bunu yerinde görüp yerinde fotoğraf çekip ve bu şekilde yerinde saklamamızda daha güzel bir önem taşır. Bunun koparılması çok büyük bir cezalara maruz kalıyor ve nesli tükenmek üzeredir. O yüzden buna çok dikkat edelim ki bunun nesli tükenip tekrar bu güzelliklere biz mahrum kalmayalım' dedi.