HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Kavaklı köyünde derenin taşması sonucu işçiler kepçeyle taşındı.

Hakkari'de karların erimesi ve etkili olan yağışlar nedeniyle Kavaklı Deresi taştı. Taşkın sonucu köy yolları zarar görürken, bölgedeki ulaşım aksadı. Köy sakinleri ulaşımını alternatif güzergah olan Geçitli köyü üzerinden sağlamak zorunda kaldı.

Öte yandan, bölgede faaliyet gösteren maden sahasında çalışan işçiler ise zor anlar yaşadı. İşçiler, çalışma alanlarına ulaşabilmek için iş makinelerinin kepçe kısmında taşındı.