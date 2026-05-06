Adana'da terliğini almak için altına girdiği park halindeki hafif ticari aracın hareket etmesiyle ezilmekten son anda kurtarılan Hamza, kendisini kurtaran kişiyle görüşerek elini öpüp, teşekkür etti.

Olay, geçtiğimiz cuma günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Karaca isimli çocuk sokakta oyun oynarken terliği park halindeki bir otomobilin altına girdi. Çocuk terliği almak için eğilerek otomobilin altına girmeye çalıştı. Bu sırada çocuğu fark etmeyen sürücü, otomobili hareket ettirmek üzereyken çevrede bulunan Bahtiyar Ete durumu son anda fark etti.

Hızla müdahale eden Ete, çocuğu aracın altından çıkarıp çekerek kazanın önüne geçti. Küçük çocuğun yara almadan kurtulduğu öğrenildi. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Elini öpüp teşekkür etti

Olayın ardından çocuğa ulaşan Ete, kısa süre sonra Hamza Karaca ile bir araya geldi. Hamza, Ete'yi görür görmez sarılıp elini öpüp, teşekkür etti. Büyük bir faciayı önleyen Ete ile Karaca, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.