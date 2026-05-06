Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Ankara ve Antalya'da düzenlenen 8-9-10 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'nda Afyonkarahisarlı sporcular farklı yaş kategorilerinde dereceler elde etti.

Ankara'da 10 yaş kategorisinde mücadele eden Ali Altuğ Kul, grubunu birinci sırada tamamladı.

Antalya'da 10 yaş kategorisinde korta çıkan Irmak Mihrioğlu, grubunda ikinci oldu.

8 yaş kategorisinde Antalya'da mücadele eden Yağızalp Fenercioğlu ve Asya Görgün, gruplarında birinci sırada yer aldı. Aynı kategoride yarışan Ege Yabuz ise grubunu ikinci sırada tamamladı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 'Sporcularımızı, ailelerini ve antrenörleri Orhan Küçük'ü tebrik ederiz' ifadelerine yer verildi.