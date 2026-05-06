Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki anaokulunda eğitim gören minikler mehteran takımı kurup, enstrümanları kendileri çalarak katılımcılara dev bir gösteri sundular.

Bolvadin 24 Eylül Şehit Nuri Başaran Anaokulu öğrencileri, hazırladıkları görkemli mehteran gösterisiyle izleyenlere unutulmaz bir gün yaşattı. Bolvadin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, tarihi mirası minik omuzlarında taşıyan koca yürekli mehteranlar, izleyicilerden tam not aldı. Milli değerleri gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen okul yönetimi ve öğretmenlerin organizasyonuyla sahne alan minikler, performanslarıyla hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Geleneksel kıyafetleri ve disiplinli yürüyüşleriyle sahneye çıkan mehter takımı, ecdadın sesini bugüne taşıdı. Ellerdeki kös sesleri vatan sevgisiyle birleşince, salonu dolduran vatandaşlar miniklerin performansını uzun süre ayakta alkışladı.

'Kurulan mehteran takımı bizleri çok etkiledi'

Gösteriyi büyük bir heyecanla takip eden öğrenci velileri, okulun milli şuuru aşılayan bu yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Velilerden Tuba Totu, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, 'Hayati Yağız ve Baturalp Totu'nun annesiyim. Bugün yıl sonu gösterisine katıldık ve kurulan bu harika mehteran takımı bizleri çok etkiledi. Milli şuurumuzu çocuklarımıza aşıladıkları için başta okul müdürümüze, müdür yardımcımıza, öğretmenlerimize ve tüm çalışma ekibine teşekkür ediyoruz' dedi.

Salonda yankılanan marşlar ve miniklerin azmi, katılımcılara hem kültürel bir şölen sundu hem de milli değerlerin eğitimdeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.