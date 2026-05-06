Afyonkarahisar'da polis tarafından çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçmek amacıyla öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetim yapıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin eğitim ve öğretim ortamını, huzur ve güven içerisinde sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu okullar, park, bahçeler ve işletmelerde denetim yapıldı. 72 ekip ve 180 personelin katılımı ile yapılan denetimde iş yerleri denetlenirken, 344 şahıs sorgulandı.

Denetimin ardından kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise 'Çocuklarımızın suça sürüklenmesi ve suçun mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini engelleyebilecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak amacıyla denetimlerimiz artarak devam edecektir' ifadelerine yer verildi.