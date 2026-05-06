Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı tarafından geliştirilen medya otomasyon programı, haber siteleri ve içerik üreticilerinin ajanslardan gelen içerikleri hızlı, doğru ve planlı şekilde yönetmesini sağlıyor. Sistem, editörlerin iş yükünü azaltırken sosyal medya ve web platformlarında zamanlama sorununa da çözüm sunarak dikkat çekiyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, haber siteleri ve dijital içerik üreticileri için dikkat çeken bir medya otomasyon programı geliştirdi. Günümüzde haberi hızlı ve doğru bir şekilde okuyucuya ulaştırmanın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Darıcı, geliştirdikleri yazılımın bu ihtiyaca kapsamlı bir çözüm sunduğunu belirtti. Darıcı, programın farklı RSS (Really Simple Syndication) kaynakları ve ajans aboneliklerinden gelen içerikleri bölge, coğrafya ve konu başlıklarına göre sınıflandırarak ilgili platformlara otomatik şekilde yönlendirebildiğini ifade etti.

Sistem ise yönlendirilen haberleri ilgili web sitesinin yapısına uygun biçimde yeniden oluştururken, editörlere de önemli kolaylıklar sağlıyor. İçeriklerin başlık, metin ve akış düzenlemeleri editör kontrolünde kalırken, süreç çok daha hızlı ve verimli şekilde yönetilebiliyor. Geliştirilen medya otomasyonu sosyal medya ve web siteleri için de zamanlama planlaması yapabiliyor. Geliştirme süreci devam eden medya otomasyonunun, aldığı olumlu geri dönüşlerle dikkat çektiğini belirten Darıcı, sistemin önümüzdeki süreçte çok daha gelişmiş bir yapıya kavuşacağını ifade etti. Yeni nesil medya ihtiyaçlarına çözüm sunan programın, özellikle haber siteleri ve içerik üreticileri açısından önemli bir dönüşüm sağlaması bekleniyor.

Sistem kendine özel şablonlar oluşturuyor

Ayrıca sistem, haber, görsel ve video şablonlarını hızlı bir şekilde oluşturarak saniyeler içinde kullanıma hazır hale getirebiliyor. Kullanıcılar kendi platformlarına uygun özel şablonlar tanımlayabilirken, yazım dili ve ifade tarzını da sisteme entegre edebiliyor. Böylece içerikler, belirli bir yazarın üslubuna uygun şekilde yeniden üretilebiliyor.

İçerikleri, mobil olarak onaylanabiliyor

Editör onayını esas alan sistem, içeriklerin son kontrolünü tamamen kullanıcıya bırakıyor. Bunun yanı sıra anlık bildirim özelliği sayesinde kullanıcılar bilgisayar başında olmasalar bile mobil cihazları üzerinden içerikleri inceleyip onaylayabiliyor.

Düzenli haber paylaşımı yapan kurumlar için büyük kolaylık sağlıyor

Program, içerikleri farklı zaman dilimlerine göre planlayarak, doğru zamanda paylaşım yapılmasına imkan tanıyor. Bu sayede özellikle düzenli içerik paylaşımı yapan kurumlar için büyük bir kolaylık sağlanıyor. Programın, grafik ve video editörlerinin iş yükünü de önemli ölçüde azaltıyor.

'Büyük bir kolaylık sağlamaktadır'

Sefer Darıcı, geliştirilen program hakkında bilgiler vererek, 'Bu, aslında tam anlamıyla bir medya otomasyon programıdır. Günümüzde özellikle içerik üreticileri ile haber siteleri ve haber sayfaları açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bugünün dünyasında haberi hızlı bir şekilde okuyucuya ulaştırmak ve ajanslardan gelen içerikleri doğru biçimde web sitenize ve sosyal medya hesaplarınıza aktarmak son derece önemlidir. Geliştirmiş olduğumuz ve hala üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz yazılım, bu medya otomasyonunu eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmektedir. Farklı RSS (Really Simple Syndication) kaynaklarından ve ücretli ajans aboneliklerinden gelen haber içeriklerini belirli bir bölgeye, coğrafyaya ya da konu başlığına göre sınıflandırarak ilgili haber sitelerine yönlendirmekte ve yönlendirilen sitenin özelliklerine göre içeriği yeniden oluşturmaktadır. Zamanla yarışılan durumlar ve haber sayfalarının teknik gereksinimleri, bu tür otomasyonları neredeyse zorunlu hâle getirmektedir. Haber siteleri ve düzenli içerik paylaşımı yapan kurumlar için bu sistem büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca sosyal medya ve web sitelerinde belirli saat dilimlerinde paylaşım yapma ihtiyacına da çözüm sunmaktadır. Geliştirdiğimiz medya otomasyonu, farklı zaman dilimlerine ve coğrafyalara göre içerikleri planlayarak ilgili platformlara uygun biçimde düzenleyebilmektedir' dedi.

'Tarzını sisteme tanımlayabilir'

Kullanıcıların kendi haber platformlarına göre uygun şablonda haber yükleyebileceğini belirten Darıcı, 'Bunun yanı sıra sistem, hızlı bir şekilde haber, görsel ve video şablonları oluşturabilmekte ve bunları saniyeler içinde kullanıma hazır hâle getirebilmektedir. Kullanıcılar, kendi haber sitelerine veya platformlarına uygun özel şablonlar yükleyebilir ve kendi yazım dilini, ifade tarzını sisteme tanımlayabilir. Bazı haber içeriklerinde belirli bir yazım stili ve anlatım dili öne çıkmaktadır. Bu medya otomasyonu, yazar tanıma, yazar özellikleri ve yazım stili gibi unsurları da sisteme entegre etmenize imkan tanır. Böylece gelen içerikler, sanki ilgili yazarın kaleminden çıkmış gibi yeniden oluşturulabilir. Ancak son kontrol her zaman kullanıcıya bırakılır ve içerik, editör onayıyla yayımlanır. Sistemin bir diğer önemli avantajı ise kullanıcıya anlık bildirimler göndermesidir. Bilgisayar başında olmasanız bile cep telefonunuza gelen bildirim sayesinde içeriği inceleyip onaylayabilir ve yayına alabilirsiniz. Bu sayede hızlı içerik üretimi, hızlı paylaşım ve zaman alan grafik tasarım veya video düzenleme süreçleri büyük ölçüde kolaylaşmaktadır' diye konuştu.

'Sonuçlar verimli ve umut vericidir'

Bu programın grafik ve editörlerin iş yükünü de önemli ölçüde azaltacağını söyleyen Darıcı, 'Medya otomasyonumuz üzerinde çalışmaya başladığımızdan bu yana önemli bir ihtiyaca cevap verdiğimizi fark ettik. Farklı kurum ve birimlerden aldığımız olumlu geri dönüşler, doğru bir noktada olduğumuzu göstermektedir. Yazılımımız halen geliştirme aşamasında olsa da elde ettiğimiz sonuçlar oldukça verimli ve umut vericidir. Önümüzdeki süreçte çok daha gelişmiş bir noktaya ulaşacağına inanıyoruz. Editörler açısından bakıldığında, bu sistem sürecin hızlı bir şekilde yönetilmesini sağlarken içerik kontrolünü tamamen editörün elinde tutar. Başlıkların ve metinlerin yeniden düzenlenmesi, içerik akışının planlanması ve paylaşımların doğru zamanda yapılması açısından büyük katkı sunar. Aynı zamanda grafik ve video editörlerinin iş yükünü de önemli ölçüde azaltır' şeklinde konuştu.