Sivas'ta dün başlayan U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası, ikinci gün maçlarıyla büyük heyecana sahne oldu. Günün önemli maçlarından olan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasını 80-72 siyah-beyazlılar kazandı. Fenerbahçe ise Serdivan Belediyesi'ni 113-43 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası, Sivas'ın ev sahipliğinde devam ediyor. Heyecan dolu şampiyonanın ikinci günü tamamlandı.

U18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası ikinci gününde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Çankaya Üniversitesi: 65 - Tofaş: 65-79

Petkim Spor: 85 - Darüşşafaka: 64

Galatasaray: 72 - Beşiktaş: 80

Manisa Basket: 70 - Türk Telekom: 63

İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler: 58 - A. Efes: 113

Serdivan Belediyesi: 43 - Fenerbahçe: 113

Mersin 2019: 75 - Vamos: 66

Antalya Basketbol Akademi: 68 - Karşıyaka: 87

4 grup halinde gerçekleşen şampiyona yarın oynanacak üçüncü gün maçlarıyla devam edecek.