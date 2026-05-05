Sivas'ta dağlık arazide mahsur kalan bir inek, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Doğanşar ilçesi Cinci Mahallesinde yaşayan Adem Kuzu, hayvanlarını otlatmak için araziye çıkardı. Sürüden ayrılan iki inek, Karakaya mevkiinde sarp arazide mahsur kaldı. Hayvanlarını bulunduğu yerden kurtaramayan Kuzu, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler hummalı çalışma başlattı. Ekiplerin ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu 2 inek bulunduğu sarp kayalardan kurtarıldı.