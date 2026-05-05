Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Sivas'ı döküm sanayisinde stratejik bir üretim ve tedarik merkezi haline getirmek için yatırımcılarla temaslarını sürdürüyor.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı çerçevesinde Sivas'ın sanayi vizyonunu güçlendirmeye yönelik yatırım diplomasisi çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Özdemir, Sivas'ta öncelikli yatırım alanı olarak belirlenen 'ulaşım araçları için döküm parça üretimi' konusunda yeni yatırımlar kazandırmak amacıyla Marmara Bölgesi'ndeki sanayi kuruluşları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde düzenlenen tanıtım toplantısında, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Deniz ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Sivas'ın döküm sanayisine yönelik kapsamlı bir istişare gerçekleştirildi. Toplantıda Sivas'ın sanayi altyapısı, yatırım ortamı ve döküm sektöründeki üretim kapasitesi ele alınırken, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında sunulan teşviklerin sektöre sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Döküm ve sıcak dövmede Sivas dönemi

Yeni teşvik sisteminde Sivas için belirlenen dört öncelikli alandan biri olan 'ulaşım araçları imalatı için döküm parça üretimi', kentin sanayi vizyonuna yeni bir yön kazandırıyor. Bu kapsamda, özellikle kritik sıcak dövme döküm parçalarının üretimi güçlü şekilde desteklenecek. Başkan Özdemir, Sivas'ın döküm sanayisinde sahip olduğu üretim potansiyelini ve iş birliği imkânlarını, kapsamlı şekilde ele alarak Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin sunduğu lojistik avantajları da yatırımcılara aktardı.

Sıçrama oluşturacak dönüşüm hamlesi

Sivas'ın, hammadde odaklı üretim yapısından sıyrılarak yüksek katma değerli sanayi ve ulaşım alanında stratejik bir tedarik üssü olma yolunda ilerlediğini ifade eden Özdemir, bu vizyon doğrultusunda yürüttükleri temasların her geçen gün genişlediğini ifade etti. Daha önce Bursa ve çevresindeki otomotiv, raylı sistemler ve savunma sanayii kümelenmeleriyle önemli iş birliklerinin temellerini attıklarını belirten Özdemir, bu süreci şimdi de döküm sanayinin en önemli çatı kuruluşlarından biri olan Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği ile gerçekleştirilen görüşmelerle daha da güçlendirdiklerini söyledi. Bu çok yönlü temas trafiğinin, Sivas sanayisinde niteliksel bir sıçrama oluşturacak bütüncül bir dönüşüm hamlesine dönüştüğünün altını çizdi.

'Saha deneyimimizi yatırıma dönüştürüyoruz'

Teşvik edilecek sektörlerin belirlenmesinde sahayı en iyi bilen kurum olarak yerel dinamiklerle güçlü bir iş birliği içinde hareket ettiklerini vurgulayan Özdemir, Marmara Bölgesi'ndeki yatırımcılara da çağrıda bulundu. Sivas'ın yalnızca döküm parçalarında değil havacılık, raylı sistemler ve optik malzemeler gibi stratejik alanlarda da önemli fırsatlar sunduğunu belirten Özdemir, 'Marmara Bölgesi'nin köklü sanayi tecrübesi ile Sivas'ın sunduğu yeni teşvik imkânlarını buluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız, Sivas'ı savunma, havacılık ve ulaşım teknolojilerinde söz sahibi bir üretim ve tedarik merkezi hâline getirmektir' ifadelerini kullandı.