Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, Anneler Günü nedeniyle sıra gecesi düzenledi.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, Anneler Günü kapsamında kültürel bir etkinliğe imza attı. Anneler için özel olarak düzenlenen sıra gecesi programı, yoğun ilgi gördü. Gece boyunca sahne alan sanatçılar eşliğinde söylenen türküler, katılımcılara duygu dolu anlar yaşatırken; geleneksel ikramlar ve sohbet ortamı, annelere hem nostaljik hem de keyifli bir akşam sundu.

Etkinlikte konuşan okul yöneticileri, annelerin toplumdaki yeri ve önemine vurgu yaparak, 'Annelerimiz; sevginin, sabrın ve fedakârlığın en güçlü temsilcileridir. Bir toplumu inşa eden en temel yapı taşı aile, ailenin kalbi ise annedir. Bu özel günde onların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek bizim için en büyük mutluluk' dedi. Etkinlik sonunda annelere çeşitli hediyeler takdim edildi. Hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirilen bu özel gece, katılımcılardan beğeni topladı.