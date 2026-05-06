Afyonkarahisar'da termal turizm tesisleri ve toplu kullanım alanlarında suyun etkin ve verimli kullanımının artırılması amacıyla sektör temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapıldı. Termal bir otelde gerçekleştirilen toplantının ardından kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise 'Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, bilinçli tüketimin yaygınlaştırılması ve artan su stresi karşısında tasarruf bilincinin güçlendirilmesi amacıyla sektör temsilcilerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda, termal turizm tesisleri ve toplu kullanım alanlarında suyun etkin ve verimli kullanımının artırılması hedeflenmektedir.

2023 yılında başlatılan 'Ulusal Su Seferberliği Su Verimliliği' çalışmaları çerçevesinde düzenlenen toplantıda termal turizm tesisleri, toplu kullanım alanları ve bireysel tüketimde suyun etkin ve verimli kullanımı ele alındı. Eğitimde, su tasarrufuna yönelik azalt, değiştir, yeniden kullan stratejileri hakkında bilgilendirme yapılırken, katılımcılara konuya ilişkin bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı. Toplantıya 23 yönetici personel katılım sağladı. Karşılıklı etkileşim içerisinde geçen programın sonunda İl Müdürü Özkan Parlak tarafından suyun korunması ve bilinçli kullanımına yönelik gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla katılımcı kurum yetkililerine teşekkür belgesi takdim edildi. Toplantı, su verimliliği konusunda iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır' ifadelerine yer verildi.