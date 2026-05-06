Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin arıcılara yönelik yem desteği projesi için başvurular başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Arı Yaşam Gücü Projesi' ile arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve üretimde verimliliğin artırılması hedefleniyor. Proje, Tekirdağ İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Muratlı Bal Üreticileri Birliği ve Malkara Süleymanpaşa Bal Üreticileri Birliği iş birliğinde yürütülüyor. Destek maliyetinin yüzde 50'si Büyükşehir Belediyesi, kalan kısmı ise arıcılar tarafından karşılanıyor.

Proje kapsamında, en az 30 arılı kovana sahip üreticilere 240 kilogram, en az 15 arılı kovana sahip üreticilere ise 120 kilogram arı yemi desteği sağlanacak.

Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin ilgili birliklere üye olmaları ve başvurularını birlikler üzerinden yapmaları gerekiyor.

Başvurular için son tarih 15 Mayıs 2026 olarak açıklandı.