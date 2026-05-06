Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesinde sahil yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı yönde ilerleyen 59 EM plakalı otomobil ile 59 AHK 644 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralıya olay yerinde müdahale yapıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.