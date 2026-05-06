Marmaris'in Turgut Mahallesi'nde yer alan ve bölgenin en kıymetli kültür varlıklarından biri olan Piramit Mezar'da Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından yürütülen koruma ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. MTO tarafından projelendirilen ve bütçesi karşılanan çalışmalar, ilgili kurumların izin ve denetimleri çerçevesinde titizlikle hayata geçirildi.

Milattan önce 4. yüzyıla tarihlendirilen ve mimari özellikleri bakımından oldukça nadir bir örnek olan anıt eser, Türkiye'de günümüze ulaşan tek piramit tipli mezar olma özelliğini taşıyor. Mezar üzerinde bulunan ve Eski Yunanca alfabeyle yazılmış mermer levhada, yapının Diagoras ve eşi Aristomakha'ya ait olduğu bilgisi yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1990 yılında 'Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı' olarak tescillenen anıt, Marmaris'in kültürel mirası açısından büyük önem taşıyor.

Marmaris Ticaret Odası Meclis Başkanı Zekiye İpci, Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey, Proje Danışmanı ve Amos Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ile MTO Meclis Üyeleri, tamamlanan çalışmaları yerinde incelemek üzere Turgut Mahallesi'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, bölgede turizmin canlandırılması açısından atılacak adımlar ele alındı.

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun izni ve Marmaris Müze Müdürlüğü'nün denetiminde yürütülen çalışmalar kapsamında mezar çevresinde kapsamlı temizlik ve düzenleme gerçekleştirilirken, ziyaretçilerin alana güvenli ve kolay erişimini sağlamak amacıyla toplam 127 ahşap basamak inşa edildi. Alan güvenliği artırılarak koruma şeridi oluşturulurken, bilgilendirme ve uyarı tabelaları yerleştirildi. Kurulan kamera ve fotokapan sistemleri ile alanın güvenliği güçlendirilirken, yapılan aydınlatma çalışmaları sayesinde anıt mezar gece saatlerinde de ziyaret edilebilir hale getirildi.

Başkan Ayhan: 'Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz'

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Marmaris'in sahip olduğu tarihi değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 'İlçemizin kültürel mirasını koruma ve turizme kazandırma hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Piramit Mezar projemizi tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye'de ayakta kalan tek piramit tipli mezar olma özelliğine sahip bu önemli yapıyı, yapılan düzenlemelerle birlikte daha güvenli ve kolay erişilebilir hale getirdik. Bu çalışma Marmaris Kalesi'nde oluşturduğumuz yeni sergi salonu ve Yeşilbelde'de gerçekleştirdiğimiz Kaya Mezarı koruma çalışmaları ile birlikte son 9 ayda hayata geçirdiğimiz 3. kültürel miras projesi oldu. Marmaris'in tarihine sahip çıkmaya ve kültürel değerlerimizi daha görünür kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz'

Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey ise 'Turgut Mahallesi'nde yer alan ve kültür varlığı olarak tescilli Piramit Mezar'da, Marmaris Ticaret Odası katkılarıyla ve Marmaris Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilen yürüyüş güzergahı ile aydınlatma çalışmaları tamamlanmıştır. Yapılan çalışmalar sayesinde ziyaretçilerin mezara daha kolay ve güvenli şekilde ulaşmaları sağlanmış; aydınlatma ve kamera sistemleriyle alanın güvenliği ve farkındalığı artırılmıştır. Emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederim' dedi.

MSKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ise şöyle konuştu; 'Marmaris'in Turgut Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Piramit Mezar, Hydas Antik Kenti nekropolisinin (mezarlık alanının) önde gelen anıt mezarlarından biridir. Yaklaşık 5,5 metre yüksekliğe ulaşan piramit çatısıyla bölgede nadir görülen bir örnek olan yapı, yaklaşık 5x5 metre ölçülerinde olup tek bir odadan oluşmaktadır. 3x3 metre büyüklüğündeki mezar odasında, taştan yapılmış klineler (ölü yatakları) bulunmaktadır. Mezarın kuzeye bakan giriş kapısının üzerindeki kitabede, yapının kime adandığına dair bilgi yer almaktadır. Bu kitabeden, mezarın Diagoras ve eşi Aristomakha adına yaptırıldığı anlaşılmaktadır. MÖ 4. yüzyılın sonlarında inşa edilen Piramit Mezar, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Halikarnassos'taki Mausoleion'un adeta minyatür bir kopyası niteliğinde olup günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Bu önemli eserin Marmaris kültür envanterine kazandırılarak ziyaret edilebilir hale getirilmesinde destek veren Müze Müdürlüğümüz ve Marmaris Ticaret Odası'na teşekkür ediyorum. Marmaris'in tarihini aydınlatan bu önemli çalışma artık herkes tarafından ziyaret edilebilecek'

Tamamlanan proje ile birlikte Piramit Mezar hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için Marmaris'in öne çıkan kültür rotalarından biri haline gelecek.