Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSMİ) ekipleri, Muğla genelinde ekonomik ömrünü tamamlayan, şahıs arazisi içinde kalan ve sık sık arıza yapan su isale hatlarını yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Milas Cumhuriyet Mahallesindeki toplam bin 700 metre uzunluğundaki su isale hattı yenileniyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Milas ilçemizin Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde ekonomik ömrünü tamamladığı için sık arızalara, basınç düşüklüklerine ve su kesintilerine neden olan içme suyu şebeke hat yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Toplam 1.700 metre uzunluğundaki içme suyu hattının yenilenmesi kapsamında 1.320 abone bağlantısını revize ederken, 130 yeni abone bağlantısını da gerçekleştirdik. Tamamladığımız çalışmayla birlikte bölgede uzun süredir yaşanan su kesintileri ve arıza kaynaklı sorunları en aza indirerek vatandaşlarımıza kesintisiz ve sürdürülebilir içme suyu hizmeti sağlayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın öncülüğünde, Muğla'nın tüm ilçelerinde altyapıyı güçlendirmek ve vatandaşlarımıza kesintisiz içme suyu sağlamak iöin projelerimizi kararlılıkla devam ediyoruz' denildi.