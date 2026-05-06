Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencileri arasında düzenlenen Yurtlig Futbol Grup Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde tamamlandı. 28 Nisan-05 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen turnuvada 9 ilden 178 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yurtlig Futbol Grup Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 28 Nisan - 05 Mayıs tarihleri arasında Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen turnuva, 9 ilden 178 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Pamukkale Kocaçukur'da gerçekleşen açılış seremonisinin sporcular Pamukkale Travertenleri, Hierapolis Antik Kenti ve Karahayıt'ı ziyaret ederek Denizli'nin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Yoğun müsabaka temposu öncesi Honaz Göz mesire alanında düzenlenen piknik etkinliğiyle bir araya gelen öğrenciler kaynaşma imkânı yakaladı.

9 ekipten 178 sporcunun mücadele ettiği şampiyona, Buldan, Honaz ve Kınıklı Futbol Sahalarında oynanan karşılaşmalarla büyük heyecana sahne oldu. Fair-play ruhunun ön planda olduğu turnuvada, takımlar üst tura çıkabilmek için tüm güçlerini ortaya koydu.

Kınıklı Futbol Sahası'nda oynanan yarı final ve final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlar belli oldu. İzmir takımı turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken, Manisa ikinci, Uşak üçüncü, Afyonkarahisar ekibi ise dördüncülüğü elde etti. Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan tarafından takdim edildi. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan İzmir takımı, bir sonraki etap olan Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.

Şampiyonanın final karşılaşmasını tribünden takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan; böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek 'Sporun gücüyle gençlerimizi bir araya getiren bu tür organizasyonlar, hem sportif gelişime hem de sosyal kaynaşmaya önemli katkılar sağlıyor. Tüm takımlarımızı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.