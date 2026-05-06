Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şafak Aile Destek Merkezi (ADEM), kadınların el emeği ve göz nurunu sanata dönüştüren anlamlı bir kursa ev sahipliği yapıyor.

'Hayalden İlmeğe, İlmekten Sanata' sloganıyla kapılarını açan el sanatları kursu, geleneksel el sanatlarını modern tasarımlarla buluşturarak kursiyerlerine hem mesleki beceri hem de huzurlu bir sosyal ortam sunuyor. Usta öğreticiler eşliğinde yürütülen derslerde, kursiyerler nakıştan örgüye, dekoratif tasarımlardan geri dönüşüm projelerine kadar geniş bir yelpazede eğitim alıyor. Kurs süreci, sadece teknik bilgi öğretmekle kalmayıp, kursiyerlerin sabır ve estetik duygularını harmanlayarak kendi hikayelerini eserlerine yansıtmalarını tanıyor. Şafak ADEM yetkilileri, kursun temel amacının kadınların yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak keyifli bir öğrenme atmosferi oluşturmak olduğunu belirtti. Kursiyerler, bir yandan üretim yaparak el emeğinin değerini hissederken, diğer yandan kurulan samimi dostluklarla sosyal bağlarını güçlendiriyor. Geri dönüşüm çalışmalarıyla çevre bilincine, dekoratif tasarımlarla ise ev ekonomisine ve estetiğe katkı sunan atölye, sanata ilgi duyan tüm kadınları bekliyor.