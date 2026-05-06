Batman'da baharın gelişiyle birlikte Aile Destek Merkezleri (ADEM), faaliyetlerini dört duvar arasından çıkararak doğanın kalbine taşıdı. Kursiyerlerin el emekleri ve çocukların oyun neşesi, açık havada gökyüzünün maviliğiyle buluştu.

ADEM bünyesindeki el sanatlarından resim kurslarına kadar pek çok eğitim, artık açık havada gerçekleştiriliyor. Kursiyerler, doğanın huzurlu atmosferinde ve kuş cıvıltıları eşliğinde eserlerini üretirken, çocuklar ise oyun odası etkinliklerini temiz havada yapmanın keyfini çıkarıyor. Eğitim sürecini sosyal bir şölene dönüştüren merkez, düzenlediği pikniklerle katılımcılara moral depoluyor. Çimlerin üzerinde kurulan sofralar ve doğa ile iç içe yapılan sohbetler, kursiyerler arasındaki dayanışma ve paylaşma ruhunu pekiştiriyor. Her ilmekte ve her fırça darbesinde baharın tazeliğinin hissedildiği bu etkinlikler, her yaştan katılımcıya unutulmaz deneyimler sunuyor.

Batman ADEM yetkilileri, estetik ve huzurun bir araya geldiği bu ilham dolu atmosferde öğrenmek ve üretmek isteyen tüm vatandaşları merkezlerine davet etti.