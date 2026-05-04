Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanlar sonucu bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Gece saatlerinde sağanak ve dolu yağışı, köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım aksadı.

Yolların kapanması üzerine bölge sakinlerinin yardım talebiyle harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin bölgede yoğun mesai harcadığı ve çalışmaların sürdüğü öğrenildi.