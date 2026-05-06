Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kliniği hekimlerinden Dr. Umur Utku Yıldırım, bilimsel çalışmasıyla önemli bir başarı elde etti.

30 Nisan - 03 Mayıs 2026 tarihleri arasında İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen '6. Uluslararası ve 22. Ulusal Adli Bilimler Kongresi' kapsamında sunulan çalışma, 'Sözel Bildiri Birincilik Ödülü'ne layık görüldü.

Dr. Yıldırım'ın TBS/ADD temelli modelin ölüm zamanı tahminindeki performansını değerlendirdiği araştırmanın, bu alanda bölgesel ve ulusal düzeyde gerçekleştirilen ilk çalışma olma özelliği taşıdığı belirtildi.