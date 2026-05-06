Afyonkarahisar'da zirai don uyarısının yapıldığı bölgelerde hasar tespit çalışması yapıldı.

Çalışma Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Hasar tespit çalışmasının ardından kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise 'İlimizde yaşanan zirai don tehlikesi ve doğal afet risklerine karşı, il ve ilçe müdürlüklerimizce saha çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir. Üretim alanlarında hububat, sebze, meyve ve diğer tarımsal ürünlerin bulunduğu arazilerde üreticilerimizle bir araya gelinmiş; sahada alınan tedbirler yerinde görülmüş ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu çerçevede ilçe müdürlüklerimiz teknik personellerince gün içerisinde arazilerde incelemelerde bulunulmuştur. Evciler ilçemizde şeker pancarı ekili alanlarda, Sandıklı ilçemizde hububat, patates ve haşhaş ekili arazilerde, Dazkırı ilçemizde ise meyve bahçelerinde saha kontrolleri gerçekleştirilmiştir.

Üreticilerimizin emeğini ve tarımsal üretimi korumak amacıyla yürütülen saha tarama, kontrol ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir' ifadelerine yer verildi.