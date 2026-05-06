Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnönü Üniversitesi Arguvan Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Arguvan yöresinin kültürel mirasını yaşatmak amacıyla '13. Arguvan Türkü Günleri' konseri gerçekleştirildi.

Konsere; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ile Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

Konserde, şefliğini Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğukan Dursun'un üstlendiği Ozanlar Grubu, 'Yüce Dağdan Bir Yol İner', 'Beni Dertten Derde Saldın', 'Ötme Bülbül', 'Bir Ay Doğar' ve 'Bu Dağlar Kömürdendir' gibi sevilen türküleri dinleyicilerle paylaştı.

Ardından sahneye çıkan Türk Halk Müziği Sanatçısı Muharrem Temiz, Arguvan türkülerinin yanı sıra Türk halk müziğinin sevilen eserlerini seslendirerek dinleyicilere adeta bir müzik ziyafeti sundu. Sanatçının güçlü yorumu ve sahne performansı, salonu dolduran dinleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Programda ayrıca 8 yaşındaki Ali Sezai Yılmaz, seslendirdiği yöresel türküyle dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Konser sonunda Türk Halk Müziği Sanatçısı Muharrem Temiz, Ozanlar Grubu, Ali Sezai Yılmaz ve koro ekibine çiçek takdim edildi.