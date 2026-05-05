Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesi sapağı kavşağında jandarma aracının panelvana meydana gelen trafik kazası 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kaza, Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesi sapağında saat 11.22 sıralarında meydana geldi. Görüntülere göre kavşakta panelvan aracı yeşil ışık yandığı sırada geçiş yaptığı esnada, Büyük Karıştıran'dan Lüleburgaz istikametine seyreden jandarma aracı çarptı.
Çarpmanın etkisiyle panelvan savrularak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk belirlemelere göre kazada yaralanan 1 kişi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Emniyet ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kazaya ilgili inceleme başlatıldı.