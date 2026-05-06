Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda 22 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 06 Mayıs 2026 tarihinde Değirmendere Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi. Yürütülen faaliyet kapsamında İ.M. (37) ve M.Ö. (40) isimli şahısların ikamet adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda; 22 kilogram kubar esrar, 12 kök hint keneviri bitkisi, 200 adet kenevir tohumu, iklimlendirmede kullanılan malzemeler ile 60 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin dijital materyallerine el konulurken, olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.