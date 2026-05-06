Muş'un Hasköy ilçesinde yaşayan vatandaşlar, bölgede 'yayla muzu' olarak bilinen uçkun (ışgın) bitkisini toplamak için yüksek rakımlı dağlara çıkıyor.

Baharın gelmesiyle birlikte başlayan uçkun mesaisi, zorlu arazi şartlarına rağmen yoğun şekilde devam ediyor. Ekşimsi tadıyla bilinen ve kabuğu muz gibi soyularak tüketildiği için 'yayla muzu' olarak adlandırılan uçkun, yöre halkı tarafından hem sofralarda tüketiliyor hem de satışa sunularak gelir kapısı haline geliyor.

Yorucu tırmanışların ardından toplanan uçkun, Muş başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da doğayla iç içe zorlu bir mesaiye giren vatandaşlar, hem geleneklerini yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Tezgahlarda yerini alan uçkunun kilosu 100 ila 150 lira arasında satılıyor.