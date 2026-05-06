Akbank, işletmelerin faaliyet alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun kamu ihaleleriyle eşleşme işlemini gerçekleştiren İhale Entegrasyonu hizmetini devreye aldı.

Akbank, tüzel müşterilerinin kamu ihale süreçlerini daha verimli yönetmesine destek olmak amacıyla İhale Entegrasyonu hizmetini başlattı. Yapılan açıklamaya göre, yeni hizmetle birlikte işletme sahipleri ve yöneticileri, faaliyet alanlarına, lokasyonlarına ve ihtiyaçlarına uygun ihaleleri Akbank Kurumsal İnternet Şube (KİŞ) üzerinden takip edebiliyor; katılmak istedikleri ihaleler için teminat mektubu ve finansman süreçlerini kolaylıkla yönetebiliyor.

Açıklamaya göre, hizmet kapsamında, yapay zekâ destekli ihale-firma eşleşmesi ile firmalar için profillerine yüksek uyum gösteren ihaleler Akbank KİŞ hesaplarında öne çıkarılıyor. Böylece tüzel müşteriler, manuel takipte gözden kaçabilecek veya daha önce fark edilmeyen ihale fırsatlarına dijital kanallar üzerinden hızlıca ulaşabiliyor; teminat mektubu süreçlerini saniyeler içinde sonuçlandırabiliyor. İhalelere katılmak isteyen müşteriler, teklif aşamasındaki ihtiyaçlarını dijital olarak Akbank kanallarından yönetirken, limit veya tutar kaynaklı ek ihtiyaç oluşması halinde ise şube desteğiyle sürecin kesintisiz ilerlemesi sağlanıyor. Böylece banka, finansman ve danışmanlık kapasitesiyle ticari müşterilerinin iş geliştirme yolculuğuna bütüncül bir katkı sunuyor.

Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özlem Atik, yeni hizmete ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: 'Bugün işletmeler doğru fırsata zamanında erişmeye, kararlarını veriyle güçlendirmeye, süreçlerini sadeleştirmeye ve hızlandırmaya ihtiyaç duyuyor. Banka olarak dijital bankacılık altyapımızı ve analitik yetkinliklerimizi bu ihtiyaca cevap verecek şekilde geliştiriyoruz. İhale Entegrasyonu da bu yaklaşımın güçlü örneklerinden biri. Bu hizmet modelimizle müşterilerimizin kendilerine uygun fırsatlara daha hızlı ulaşmasını ve ihtiyaç duydukları finansmana daha etkin şekilde erişmesini sağlıyoruz. Yapay zekâ destekli analiz kabiliyetimizi danışman bankacılık yaklaşımımızla birleştirerek müşterilerimizin işlerini büyütme yolculuklarına eşlik etmeyi sürdüreceğiz.'