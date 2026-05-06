Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü iş birliğinde, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda BAÜN'lü öğrenciler, merkezde yetiştirilen hayvanlarla vakit geçirerek unutulmaz bir deneyim yaşadı. Hayvan sevgisinin ve doğayla etkileşimin önemine dikkat çekilen etkinlikte, katılımcılar hem eğitici hem de duygusal açıdan zengin bir gün geçirdi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler atları sevip beslerken, tavuk kümesinde de yumurta Yeni doğan kuzularla da birebir temas kurarak onları sevme fırsatı bulan öğrenciler, hayvanlarla bağ kurmanın mutluluğunu doğrudan deneyimledi.

Program çerçevesinde Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Metin Pancarcı, katılımcılara merkezde yetiştirilen hayvanlar, bakım süreçleri ve hayvan refahı hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Etkinliğe Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Metin Pancarcı, Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murad Gürses, Engelsiz Üniversite Koordinatörü Doç. Dr. Demet Gönen Ocaktan, Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Tülay Çivici ve Dr. Öğr. Üyesi Figen Altıner'in yanı sıra öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.