Balıkesir'in Edremit ilçesinde baharın müjdecisi Hıdırellez, düzenlenen şenliklerle kutlandı. Turhanbey ve Gaziilyas Mahalle muhtarlıklarının organizasyonunda bir araya gelen vatandaşlar, geleneksel Hıdırellez ateşinden atladı.

Edremit'te baharın, umudun ve bereketin simgesi Hıdırellez, mahalle kültürünün en güzel örneklerinden biriyle kutlandı. Edremit Belediyesi'nin katkılarıyla Turhanbey ve Gaziilyas Mahalle Muhtarlıkları tarafından düzenlenen şenliğe; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Geleneksel ritüellerin renkli görüntülere sahne olduğu şenlikte, katılımcılar davul zurna eşliğinde göbek atarak baharın gelişini kutladı. Hıdırellez geleneğinin en önemli parçalarından biri olan dev ateşin yakılmasıyla heyecan doruğa ulaştı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, dileklerinin kabul olması temennisiyle ateşin üzerinden atladı.

Şenlikte hemşehrileriyle bir araya gelerek coşkuya ortak olan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ertaş, 'Baharın ve bereketin müjdecisi Hıdırellez ruhunu hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. Oyunlar oynadı, dileklerimizi bıraktık ve geleneksel ateşimizi yaktık. Bu anlamlı geleneğin bereketi ve bolluğu hepimizle olsun. Şenliğe emek veren ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Edremit halkının yoğun ilgi gösterdiği şenlik, mahalle sakinleri arasındaki dayanışmayı güçlendirirken; Hıdırellez'in getirdiği umut dolu atmosfer tüm ilçeye yayıldı.