Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve bilimi toplumla buluşturan Bilim Kafe etkinliğinde, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, 'Uzaya İmza Atmak: Uydu Teknolojilerinde Milli Vizyon ve Gelecek' başlıklı sunumuyla halka bir araya geldi.

4 Mayıs Dünya Uzay Günü kapsamında, Düzce Bilim Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztürk ve Prof. Dr. Mustafa Koç, Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasının gerçekleştiren Duygu Özdemir Cömert, Düzce Üniversitesi olarak, bilimi toplumla buluşturmaya devam ettiklerini belirterek, 'Bilim Kafe etkinliklerimizle amacımız; bilimi, akademik sınırların dışına taşıyarak toplumun her kesimiyle buluşturmak, merak duygusunu canlı tutmak ve bilginin paylaşımını artırmaktır. Çünkü inanıyoruz ki bilim, paylaşıldıkça anlam kazanır. Bugün ülkemizin uzay ve uydu teknolojileri alanındaki vizyonunu, hedeflerini ve geleceğe yönelik adımlarını ele alacağız. Bizlerle değerli bilgi ve birikimlerini paylaşacak olan Rektör Nedim Sözbir'e teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Yerli teknoloji uydu üretimi

Rektör Nedim Sözbir, konuşmasında; uzayın tanımı, uydu çeşitleri, ülkemizin uydu serüveni, sistem güvenliği ve termal kontrol, uzay çöplüğü, uyduların yörüngede tutulması, ülkemizin ay misyonu ve aya uydu gönderme çalışmaları, uydu güvenliği ile uydu teknolojisindeki son gelişmeler hakkında önemli bilgiler paylaştı. Uydu çalışmalarının maliyetli olduğu için son derece iyi planlanması gerektiğine dikkat çeken Nedim Sözbir, çalışmalarda asla hataya yer olmadığını dile getirdi. 1993 yılında Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından başlatılan uydu çalışmalarının, 2025 yılında yerli teknoloji uydu üretimi ile devam ettiğini ifade eden Sözbir, Tusaş'taki merkezde tüm uydu testlerinin yapılabildiğini sözlerine ekledi.

Uydular için geliştirilen teknolojilerin şimdi insanlık için kullanıldığına işaret eden Nedim Sözbir, 16 yıl çalışacak olan uyduların yedek sistemlerinin bulunduğunu ve arıza durumunda yedek sistemin devreye girdiğini söyledi. İmece uydumuzu beş yılda üreterek Türk mühendisliğinin geldiği ileri teknolojiyi tüm dünyaya gösterdiklerinin altını çizen Sözbir; haberleşme uyduları TÜRKSAT 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B, yer gözlem uyduları Göktürk-1, Göktürk-2 ve İmece hakkında bilgiler aktardı.

TÜRKSAT 6A'nın Türkiye'nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu olduğunu belirten Rektör Sözbir, ülkemizin Endonezya'dan İngiltere'nin batısına kadar büyük bir alanı artık görebildiğini ve veri paylaşımını sağladığını dillendirdi.

Öğrencilere de seslenen Sözbir, 'Gençler olarak sizler çok çalışacak ve bizim bıraktığımız yerden bilimi ve teknolojiyi daha ileri seviyelere götüreceksiniz. Sanayi ürünleri ve uzay teknoloji ürünleri üreteceksiniz. Zeki olmak tek başına yetmez. Planlı ve çok çalışmalısınız' diyerek sözlerini sonlandırdı.