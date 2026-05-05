Düzce'de yağış sebebi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, EDS tabelasına çarptı. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, D-100 Karayolu Hacıdayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu'dan Düzce istikametine seyir halinde olan Bakican A. idaresindeki 81 AFU 674 plakalı Fiat marka otomobil, yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında EDS tabelasına çarpıp savruldu. Hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü için bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.