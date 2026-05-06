Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, teorik eğitimlerini sahaya taşıyarak Ayvalık ve Altınova'nın zengin kültürel mirasını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Dr. Öğretim Üyesi Figen Erdoğdu tarafından yürütülen Mimarlık ve Sanat Tarihi dersi kapsamında düzenlenen teknik gezide öğrenciler; Ayvalık ve Alibey Adası'nda bulunan Hamidiye Camileri ile Altınova Mahallesi'nde yer alan ve erken Osmanlı dönemine tarihlenen Kadı Camii ile Hacı Bayram Veli Camii'ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen incelemelerde yapıların plan özellikleri, yapım teknikleri, mimari detayları ve süslemeleri yerinde analiz edilirken, restorasyon süreçlerine ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı.

Gezi kapsamında ayrıca Altınova'da restore edilerek zeytinyağı fabrikasına dönüştürülen tarihi han da ziyaret edilerek, yapının geçmişten günümüze dönüşüm süreci hakkında bilgi alındı.

Öğrenciler bu teknik gezi sayesinde; teorik bilgilerini sahada gözlemleme, değerlendirme ve yorumlama imkânı bulurken, mimari mirasa yönelik farkındalıklarını da artırdı.