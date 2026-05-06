Bolu'da kural ihlali yapan bin 600 araç ve sürücüsüne idari ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede trafik ekipleri, 27 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde il genelinde belirlenen noktalarda bin 402 uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde 28 bin 405 araç ve sürücüsü kontrol edildi, kural ihlali yaptığı tespit edilen bin 600 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.