Bolu'da kum ocağından D-100 Karayolu'na seyir halinde olan kum yüklü hafriyat kamyonunun virajı alamayarak devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada, kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Rüzgarlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyün üst kısmında bulunan kum ocağından yüklediği hafriyatla D-100 Karayolu'na inmek isteyen İsmail Gezen (59) idaresindeki 14 EU 919 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Yan yatan kamyonun sürücüsü İsmail Gezen, araç ile toprak zemin arasında sıkıştı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazadan bir süre sonra bölgeden geçen bir vatandaşın devrilen kamyonu fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü İsmail Gezen'in sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Gezen'in cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.