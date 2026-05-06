AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, partinin 25 yıllık geçmişinde Karesi'de görev almış, iz bırakmış isimlere yönelik anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi. Günü 'vefa ziyaretlerine' ayıran Aka, özellikle hasta olan partilileri evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde eski günler yad edilirken, AK Parti'nin bugüne kadar Karesi'de ortaya koyduğu çalışmalar ve Balıkesir gündemi üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Samimi ortamda gerçekleşen buluşmalar, teşkilatın geçmişten bugüne uzanan güçlü bağlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Aka, AK Parti çatısı altında görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

'Böyle büyük ve güçlü bir davanın neferi olmaktan gurur duyuyorum. Bugün hem geçmişi yad ettik hem de yarına dair umutlarımızı tazeledik. Biz hiçbir zaman milletimizin arasından ayrılmadık. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin yanındayız, yarın da yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.