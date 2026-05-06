Burhaniye ilçesinde, geleneksel Hıdırellez kutlaması Karınca Deresi'nde yapıldı. Dere kenarını dolduran her yaştan yüzlerce vatandaş dilek tutup suya taş atarken, kumlara dileklerini yazdı.

İlçenin içinden geçen Karınca Deresi kenarında geleneksel Hıdırellez coşkusu yaşandı. Hıdırellez parkında buluşan vatandaşlardan bazıları çay içip sohbet ederken, çok sayıda vatandaş da Karınca Deresi'nde bir araya geldi. Dilek tutan vatandaşlar çaya taş atarken, dilekler yerine gelir mi gelmez mi bilinmez ama Burhaniyeliler bu geleneği asırlardır yaşatıyorlar. Anneler dilek dilerken çocuklar ise suda oynadı, bisiklet sürdü.

Her sene buraya geldiklerini söyleyen Ayten Turhan, 'Hıdırellez çayımıza geliyoruz her sene. Dualarımızı yapıyoruz, dileklerimizi diliyoruz işte. Allah ne verirse. Allah kabul etsin' dedi.

4. sınıf öğrencisi Bilal Tonga ise, 'Annemle birlikte komşularla birlikte dereye geldik. Dilek attım. İşte dereye geldik. Derslerim çok iyi. Judoya gidiyorum. Ben iyi bir judocu olmak istiyorum. Atatürk'ü seviyorum. Judo öğretmeni olmak istiyorum' dedi.

5. sınıf öğrencisi Sümeyye Demir de, 'Komşularla birlikte geldik. Annemlerle dilek dilemeye. Dileklerimizin kabul olmasını diliyorum' diye konuştu.