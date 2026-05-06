Baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez, Kırıkkale'de geleneksel etkinliklerle kutlandı.

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda, Türk dünyasında ve Anadolu coğrafyasında köklü bir geçmişe sahip olan Hıdırellez geleneği yaşatıldı. Baharın gelişini, doğanın yeniden canlanışını ve bereket umudunu simgeleyen etkinlik, vatandaşlardan ilgi gördü. Programda sahne alan mehter takımı etkinliğe tarihi bir atmosfer kattı. Ardından Ustalar Topluluğu ve Taşan Kardeşler, yöresel bozlak türküleriyle vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Etkinlik, öğretmenlerden oluşan halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam etti. Program kapsamında, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Belediye Başkanı Ahmet Önal vatandaşlara etli pilav ikram etti.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, Hıdırellez'in Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, 'Hıdırellez bir bahar bayramıdır. Aynı zamanda birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin pekiştirildiği çok kıymetli bir bayramdır. Bu anlamda biz de her yıl olduğu gibi bugün de Kırıkkale Valimizin himayesinde Hıdırellez programını gerçekleştiriyoruz' dedi.

Halk oyunları ekibinden Arife Yılmaz, öğretmen arkadaşlarıyla birlikte halk oyunları kursuna kayıt olduklarını belirterek, 'Öğrencilerimize güzel örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Hıdırellez'de herkese güzellikler, şenlikler ve mutluluklar diliyorum. Değerlerimizi hep yaşatmak istiyoruz' dedi.

Hıdırellez programında görev almanın kendileri için anlamlı olduğunu ifade eden halk oyunları antrenörü Nurhan Yenigün, 'Bugün Hıdırellez'de görev almak bizim için bir şerefti. Her şey çok güzeldi. Hepimiz Milli Eğitim'de atanmış öğretmenleriz. Herkesle birlikte bu sahnede yer almak ve bu güzel gösteriyi sergilemek bizim için çok anlamlıydı' ifadelerini kullandı.

Halk oyunları ekibinden Ayten Berçin de Hıdırellez'in baharı ve canlılığı hatırlattığını söyleyerek, 'Hıdırellez deyince bahar geliyor, yeşillik geliyor, canlılık geliyor. İçimiz kıpır kıpır oluyor. Böyle etkinliklerde de çok güzel gösteriler ortaya çıkıyor' şeklinde konuştu.