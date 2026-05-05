Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Yeşil Vadi Su Birliği'nde altyapı yenileme çalışmalarının planlı şekilde sürdüğünü söyledi.

Kırıkkale'de, Yeşil Vadi Su Birliği'nde yürütülen çalışmalar kapsamında vana değişimleri ve elektrik pano revizyonları gerçekleştirildi. Daha önce temin edilen ekipmanların montaj ve entegrasyon süreci de ekipler tarafından yapıldı. Çalışmalarla birlikte tesisin sistem sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor. Belediye Başkanı Ahmet Önal, yapılan yenileme çalışmalarıyla Kırıkkale'ye kesintisiz su temininin daha sağlam bir altyapıyla kavuşturulacağını ifade etti.