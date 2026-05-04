Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Derekışla köyünde kuvvetli yağış sonrası meydana gelen heyelanda 9 yapı zarar gördü, AFAD ve ilgili kurum ekipleri bölgede hasar tespit çalışması yaptı. Kaymanın her geçen gün arttığını belirten köy sakini Haydar Demirtaş, 'Şu anda durum çok ciddi. Bu kayma ve heyelan gittikçe artıyor' dedi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Derekışla köyünde, 3 gün önce etkili olan kuvvetli yağışın ardından toprak kayması meydana geldi. 85 haneli köyde 9 yapı ve cami duvarları zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kemal Karaburçak (73) ve eşi Döndü Karaburçak'ın (72) yaşadığı evin duvarlarında çatlaklar oluştu. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından kullanılamaz hale gelen ev tahliye edildi. Yaşlı çift, Delice Kaymakamlığı tarafından geçici olarak köyde bulunan sağlık evine yerleştirildi. Hasar gören diğer 8 yapıda ise ikamet eden vatandaşın bulunmadığı öğrenildi. AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar gören evlerde ve camide inceleme yaptı. Ekipler, zeminde oluşan yarıkların bulunduğu alanlarda çalışma yaparak rapor hazırladı.

'Birkaç gündür yarılan yerlerin arttığı görülüyor'

Derekışla köyü muhtarı Kenan Çakıltepe, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Köyümüzde 3 gün önce son yağışlardan dolayı heyelan şeklinde kaymalar meydana geldi. İlk andan itibaren durumu jandarma ve AFAD birimlerine bildirdik. Sağ olsunlar, anında yetiştiler. Sayın Kaymakamımız köyümüze geldi. AFAD İl Müdürümüz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden gelen teknik ekip de köyümüzde çalışma yaptı. Birkaç gündür yarılan yerlerin arttığı görülüyor' dedi.

'Burası heyelan bölgesi olarak değerlendiriliyor'

Köy sakini Haydar Demirtaş ise durumun ciddi olduğunu ifade ederek, 'Çok kısa zamanda köyümüze intikal ettiler ve gereken çalışmaları yaptılar. Caminin ve köyün alt kısmında gerekli incelemeler yapıldı, raporlar tutuldu. Şu anda durum çok ciddi. Bu kayma ve heyelan gittikçe artıyor. Cumartesi günü ile bugün arasında çok fark var. Yağışlar nedeniyle köy kanalından bu tarafa doğru yaklaşık 15-20 ev risk altında. Burası heyelan bölgesi olarak değerlendiriliyor. Köy camisi de dahil olmak üzere riskli alanlar var. İlerleyen süreçte köyün taşınma ihtimali var. Devletimiz bunu araştıracak. Uygun bir hazine arazisi bulunursa inşallah bu aşamaya gelinecek' diye konuştu.

Demirtaş, devletin tüm imkanlarıyla köyde çalışma yürüttüğünü belirterek, 'Korkumuzun bir an önce giderilmesini yetkililerimize söyledik. Onlar da yardımcı olacaklarını, tekrar gelip gerekli çalışmaları yapacaklarını ve sürecin kontrol altında olduğunu ifade ettiler. Devletimizin bütün imkanları seferber edildi. AFAD ekipleri geldi, jandarmamız geldi. Devletimize Allah zeval vermesin' ifadelerini kullandı.

'Allah devletimize zeval vermesin'

Köy sakinlerinden Cengiz Bulut da evinde çatlaklar oluştuğunu söyleyerek, 'Buraya gelen bütün görevlilere teşekkür ediyoruz. Benim evimde de çatlaklar var. Bunlar yazıldı, liste haline alındı. İnşallah bir an önce bu korkularımızı devletimizin sayesinde atlatırız. Allah devletimize zeval vermesin' dedi.