Bingöl'de bodrum katta çıkan yangın sonrasında dumanlar binayı sararken, 13 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın bodrumunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınla birlikte dumanlar kısa sürede binaya doldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle şahısları kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişi olay yerinde tedavi edilirken 8 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.