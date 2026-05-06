Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), yerli ürünü 'CHERI' isimli iki gezici keşif aracı (rover) ve girişimcileri ile SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yerini aldı. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, 'Ay'dan sonra şimdi Güneş'e de gitme hedefimiz var. Bunu da ilk kez burada açıklıyorum. Biz ODTÜ olarak yapay zeka kuantum teknolojileri gibi alanlarda geleceğin mühendisliğini tasarlıyoruz. Geleceğin mühendislerini yetiştiriyoruz' dedi.

ODTÜ geliştirdiği yerli ürünü ve girişimcileriyle birlikte SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yerini aldı. Yüzde 80 oranında yerliliğe sahip 'CHERI' isimli iki gezici keşif aracı (rover), Ay'ın güney kutbundaki zorlu yüzey şartlarında görev yapacak, yapay zeka desteğiyle yüzeyin üç boyutlu haritasını çıkaracak. 'CHERI' isimli proje kapsamındaki iki mikro keşif aracı, birbirleriyle etkileşimli şekilde Ay'ın güney kutbunda bilimsel veri toplayacak. Analizler gerçekleştirecek ve yapay zeka desteğiyle kendi rotalarını otonom şekilde belirleyip üç boyutlu haritalandırma yapabilecek. 2029 yılında Çin'den Ay'a gönderilecek.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, 'Evet, gerçekten Türkiye'nin savunma sanayindeki son yıllardaki yaptığı hamle hepimiz için bir gurur kaynağı. Özellikle dünyada gelişen bu çok üzücü hadiseler, savunma sanayinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Burada da SAHA EXPO'da Türkiye'nin en önemli iki etkinliğinden biri savunma alanında. Biz de ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT olarak burada yerimizi aldık. ODTÜ uzay alanındaki birçok projeleriyle var. İşte daha önce de bahsettiğimiz gibi Ay yüzeyinde görev yapacak 'CHERI' projesi, Çin Uzay Ajansı iş birliğiyle. Ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin uzay temalı Teknokent'i, bizim uzay alanındaki birçok diğer araştırmalarımızla beraber en önemli faaliyetimiz. Burada da zaten Türkiye'nin uzay pavilyonunun önündeyiz. ODTÜ Teknokent olarak da biz buraya girişimcilerimizi getirdik. ODTÜ TEKNOKENT NATO'nun inovasyon fonunun hızlandırma programı DIANA hızlandırma programının dünyadaki sayılı partnerlerinden, sayılı merkezlerinden biri. Burada da bizim uluslararası alanda hızlandırma programına aldığımız yeni girişimler burada. Ve ODTÜ TEKNOKENT'te de 100'ün üzerinde savunma sanayi ile ilgili firmalar da yine burada temsil ediliyor. Bu şekilde savunma sanayine biz üniversite olarak, ODTÜ olarak ve ODTÜ TEKNOKENT olarak katkı vermeye devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Ay'dan sonra Güneş'e de gitme hedefimiz var'

'CHERI' hakkında bilgi veren Yozgatlıgil, 'Bütün ekiple beraber yine Çin'e gittik. Geçen hafta oradaydık. Çin Uzay Ajansı ile teknik doğrulama toplantıları gerçekleştirdik. Bu çok zorlu bir süreç. Yani Ay'ın en zorlu şartlarında görev yapacak 2 adet uzay aracı; yapay zeka destekli, otonom haritalama ve örnekleme yapacak. Bununla ilgili Çin Uzay Ajansı ve Çin'in çok ciddi testleri, doğrulama faaliyetleri var. Biz de çok başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Doğrulama faaliyetleri, testlerin sonuçları çok olumlu. Biz bu noktada yeni projeleri konuştuk. İşte Güneş'e gönderecekleri misyona da biz ODTÜ olarak başvuruda bulunacağız. İnşallah burada seçildiğimiz gibi Güneş misyonunda da seçileceğiz. Yani ODTÜ Ay'dan sonra şimdi ODTÜ Güneş'e de gitme hedefimiz var. Bunu da ilk kez burada açıklıyorum. Biz ODTÜ olarak yapay zeka kuantum teknolojileri gibi alanlarda geleceğin mühendisliğini tasarlıyoruz. Geleceğin mühendislerini yetiştiriyoruz' dedi.