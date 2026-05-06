Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mustafa Muhittin Fisunoğlu, İstanbul'da düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

98 yaşında hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mustafa Muhittin Fisunoğlu için Üsküdar'daki Selimiye Camii'nde askeri cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fisunoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında askeri top aracına taşındı. Törende askeri erkan hazır bulunurken, Fisunoğlu'nun ailesi ve yakınları da taziyeleri kabul etti. Düzenlenen askeri tören kapsamında saygı duruşunda bulunulurken, duaların edilmesinin ardından Fisunoğlu'nun naaşı defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü. Muhittin Fisunoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) uzun yıllar çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunmuş, 1993 yılında emekliye ayrılmıştı.

Cenazesiyle ilgili yıllar önce dikkat çeken vasiyette bulunmuştu

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Muhittin Fisunoğlu, emekliliğinin ardından verdiği röportajlarda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki bazı komuta kademelerine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Fisunoğlu, dönemin üst düzey komutanları olan Doğan Güreş, İsmail Hakkı Karadayı, Halis Burhan ve Vural Beyazıt'a kırgın olduğunu belirterek, kendisine gönderildiğini ifade ettiği 'şantaj mektubu' nedeniyle bu isimleri affetmediğini söylemişti. Fisunoğlu, söz konusu açıklamasında, 'Sivil ve düşüncemi yansıtmakta hür bir insanım. Doğan Güreş, Karadayı, Halis Burhan ve Vural Beyazıt'a dargınım. Bana şantaj mektubu yazmalarından dolayı onları affedemiyorum. Vasiyet ediyorum, sakın cenazeme de gelmesinler' ifadelerini kullanmıştı. Fisunoğlu'nun bu sözleri, 1990'lı yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki komuta kademesinde yaşanan görüş ayrılıkları ve askeri vesayet tartışmalarına yönelik sert çıkışlardan biri olarak hafızalarda yer etmişti.

Cenaze törenine Fisunoğlu'nun ailesi ve sevenleri yanı sıra, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 26'ıncı Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ ve çok sayıda askeri personel katıldı.