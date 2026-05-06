Mersin'in Mut ilçesinde kayısı hasadının başlamasıyla birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Osman Çelikkol başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2026 yılı kayısı hasat sezonunun genel durumu ele alındı. Toplantıya ilgili kurum temsilcileri ile üreticiler katıldı. Görüşmede üretim, kalite, pazarlama ve ihracat süreçleri detaylı şekilde değerlendirilirken, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. İlçenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan kayısının verimliliğinin artırılması için yapılabilecek çalışmaların da masaya yatırıldığı toplantıda, sektörün mevcut durumu kapsamlı şekilde ele alındı.

Kaymakam Çelikkol, kayısının ilçe ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, üreticilerin her zaman destekleneceğini ifade etti. Hasat sürecinin sağlıklı ve verimli şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.