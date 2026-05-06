34. Avrupa Veri Koruma Otoriteleri Bahar Konferansı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun ev sahipliğinde Antalya'da başladı. Konferansın açılışı, Kurum Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir'in konuşmasıyla gerçekleştirildi.

Konferans, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı başta olmak üzere farklı ülkelerden veri koruma otoriteleri, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor.

Kurum Başkanı Prof. Dr. Bilir, konferansın uluslararası niteliğine dikkati çekerek, 'Avrupa Veri Koruma Otoriteleri Bahar Konferansı, farklı ülkelerden denetleyici kurumların ve paydaşların bir araya geldiği önemli bir platformdur' dedi.

Konferansın 1991 yılından bu yana her yıl düzenlendiğini belirten Bilir, organizasyonun akredite üyelerin gönüllülük esasına dayalı ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Konferansın temel amacının veri koruma alanında ortak değerlendirmeler yapmak ve otoriteler arasındaki iş birliğini güçlendirmek olduğunu vurgulayan Bilir, şunları kaydetti:

'Konferans'ta ortak menfaat taşıyan konular ele alınmakta, güncel gelişmeler değerlendirilmekte, iyi uygulama örnekleri ve kurumsal tecrübeler paylaşılmaktadır.'

Veri koruma alanındaki meselelerin giderek daha karmaşık ve sınır aşan bir nitelik kazandığını belirten Bilir, bu tür platformların öneminin arttığını dile getirdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 2018 yılında akreditasyon başvurusunda bulunduğunu hatırlatan Bilir, bu başvurunun 2019 yılında kabul edildiğini söyledi.

Bu süreçle birlikte Türkiye'nin Avrupa'daki veri koruma otoriteleriyle doğrudan temas kurma ve ortak çalışmalara katkı sunma imkanı elde ettiğini ifade eden Bilir, '34. Bahar Konferansı'nın ülkemizde düzenlenmesi, uluslararası iş birliklerine açık yapımızın bir yansımasıdır' dedi.

Konferansın yalnızca güncel konuların ele alındığı bir toplantı olmadığını belirten Bilir, veri koruma alanının geleceğine yönelik ortak bir bakış açısı geliştirilmesine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Farklı ülkelerin deneyimlerinin birlikte değerlendirilmesinin önemine işaret eden Bilir, konferansın ortak aklı güçlendiren, karşılıklı öğrenmeyi teşvik eden ve iş birliğini ileriye taşıyan verimli bir buluşma olmasını temenni etti.