İzmir'in Çeşme ilçesinin Ilıca Mahallesi'nde, Ilıca Kültür ve Sanat Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen geleneksel Hıdırellez Şenliği, yoğun katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi.

Dün akşam saatlerinde sahilde bir araya gelen dernek üyeleri ve davetliler, yakılan hıdırellez ateşinin etrafında toplanarak hem eğlendi hem de geleneksel ritüelleri yerine getirdi. Katılımcılar, dilek tutarak ateşin üzerinden atladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte müzikler eşliğinde dans edilirken, birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı. Gece boyunca süren kutlamalar, Ilıca sahilinde adeta festival havası estirdi.

Şenlikler bugün de samimi bir sabah kahvaltısı devam etti. Bir kafede bir araya gelen dernek üyeleri, imece usulü hazırladıkları kahvaltılıkları paylaşarak dayanışma kültürünü pekiştirdi. Kahvaltı programına Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Banu Ayhan ile belediye meclis üyeleri de katılarak dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısının ardından Ilıca Kültür ve Sanat Derneği Başkanlığı görevine seçilen Fatma Baykal İğşen, Hıdırellez Şenliği'nin dernek için önemli bir gelenek haline geldiğini belirtti. İğşen, 'Her sene olduğu gibi bu yıl da akşam ateşimizi yaktık, sabah ise imece kahvaltımızı gerçekleştirdik. Dernek üyelerimizin yanı sıra dostlarımızı da davet ederek bu güzel geleneği birlikte yaşatıyoruz. Oldukça güzel ve keyifli bir şenlik oldu' dedi.

Önümüzdeki yıllara ilişkin hedeflerine de değinen İğşen, Hıdırellez etkinliğini daha geniş kapsamlı hale getirmek istediklerini ifade ederek, belediye ile iş birliği içinde Ilıca'da bir 'Ateş Festivali' düzenleme hayallerinin olduğunu söyledi. İğşen, 'En büyük arzumuz, bu etkinliği belediyemizle entegre ederek daha büyük bir organizasyona dönüştürmek. Ilıca'da da Hıdırellez ateşinin daha geniş katılımla yanmasını istiyoruz' diye konuştu.

Bu kapsamda en önemli projelerinden birinin 'kültür sanat otobüsü' olduğunu belirten İğşen, Çeşme ile İzmir arasında düzenli olarak sanat etkinliklerine ulaşımı sağlayacak bir sistem kurmak istediklerini söyledi. Tiyatrodan baleye, kitap günlerinden festivallere kadar birçok etkinliği kapsayacak bu projenin yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışıldığını ifade eden İğşen, 'Amacımız, kültür ve sanatı sadece Ilıca'da değil, tüm Çeşme'ye yaymak. Bu projeye hem üyelerimiz hem de farklı çevrelerden sanatseverler büyük ilgi gösteriyor' dedi.

Hıdırellez Şenliği, hem geleneklerin yaşatılması hem de toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından bir kez daha önemli bir buluşma noktası oldu. Katılımcılar, kahvaltının ardından dileklerini yazdıkları kağıtları denize attılar. Etkinlik müzik eşliğinde oynanan oyunlarla sona erdi.