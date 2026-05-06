İzmir'in Bergama ilçesinde, Vakıf Haftası nedeniyle 'Mimari ve Zarafetin Buluşması' temalı sergi düzenlendi. Sergide, farklı sanatçıların eserleri ile Bergama'nın geçmişine ışık tutan fotoğraflar yer aldı.

Bergama Kültür ve Sanat Vakfı (BERKSAV) binasında düzenlenen sergi açılışı, protokol, sanatçılar, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşı biraraya getirdi. BERKSAV Başkanı Fatih Özbek yaptığı konuşmada, etkinliğin anlamına dikkat çekti. Özbek, düzenlenen programın yalnızca bir sergi açılışı olmadığını belirterek, 'Bugün burada sadece eserleri sergilemiyoruz; aynı zamanda kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve neyi yaşatmak zorunda olduğumuzu hatırlıyoruz' dedi. Sanatın toplumsal hafızayı canlı tutan en önemli araçlardan biri olduğunu ifade eden Özbek, açılışı yapılan karma serginin farklı bakış açılarını, duyguları ve anıları bir araya getirdiğini söyledi. Cumhuriyetin kazanımlarına da vurgu yapan Özbek, üretken ve iz bırakan bir toplum olmanın sorumluluğunu taşıdıklarını belirtti. Program kapsamında merhum Akşit Tedik'in adının verildiği salonun açılışının da gerçekleştirildiğini hatırlatan Özbek, Tedik'i saygı ve rahmetle andıklarını ifade etti.

Bergama'nın hafızası dijital arşivlerle korunuyor

Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri de İsmail Hakkı Güzeler'in konuşması oldu. Uzun yıllardır 'Geçmişten Günümüze Fotoğraflarla Bergama' çalışmasını sürdüren Güzeler, kent belleğine katkı sunan arşiv çalışmalarını katılımcılarla paylaştı. Güzeler, farklı dijital arşivler, kütüphaneler ve kamu kurumlarından topladığı fotoğraf, belge ve gazete kupürlerini sistemli bir şekilde bir araya getirdiğini belirterek, yaklaşık 500 GB büyüklüğünde bir arşiv oluşturduğunu söyledi. Bu arşivin önemli bir bölümünün Bergama'ya ait görsellerden oluştuğunu ifade eden Güzeler, kamuya ait olan ve izin alınan özel fotoğrafları sergide ziyaretçilerin beğenisine sunduğunu dile getirdi.

Vakıf kültürü ve kent arşivi aynı çatıda buluştu

Sosyal medya üzerinden de binlerce kişiye ulaşan bu çalışmaların, Bergamalıların geçmişle bağ kurmasına katkı sağladığını belirten Güzeler, gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek destek veren herkese teşekkür etti.

İzmir Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Musa Özgür Turnalı ise konuşmasında vakıf çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Tarihi ve mimari eserlerin korunması, restorasyonu ve aslına uygun şekilde yaşatılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Turnalı, bu yapıların gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Turnalı ayrıca vakıf gelirlerinin sosyal sorumluluk projelerinde değerlendirildiğini belirterek, ihtiyaç sahiplerine yönelik iftar programları, yardım faaliyetleri ve çeşitli sosyal destek çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bu çalışmaların toplumun dayanışma kültürünü güçlendirdiğine dikkat çekti.

Kent arşivi ve kültüren mirasın geleceği

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Farklı sanatçıların eserleri ile Bergama'nın geçmişine ışık tutan fotoğraflar bir arada sunuldu. Burada öne çıkan en önemli unsurlardan biri de kent arşivi çalışmalarının önemi oldu. Sergide yer alan fotoğraflar ve belgeler, Bergama'nın farklı dönemlerine ait görsel bir hafıza sunarken, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kurulmasına olanak sağladı.

Uzmanlar, bu tür arşiv çalışmalarının yalnızca nostaljik bir değer taşımadığını; aynı zamanda şehir planlamasından akademik araştırmalara kadar birçok alanda referans oluşturduğunu belirtiyor. Kent kimliğinin korunması, toplumsal aidiyetin güçlendirilmesi ve kültürel mirasın sürdürülebilirliği açısından bu tür çalışmaların büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

Özellikle dijital arşivlerin yaygınlaşmasıyla birlikte, geçmişe ait bilgi ve belgelerin daha geniş kitlelere ulaşabildiği, böylece kültürel mirasın daha etkin bir şekilde korunabildiği ifade ediliyor.