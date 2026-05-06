Altay, sosyal medya hesapları üzerinden üyelerine çağrıda bulunarak, aidat borçlarının ödenmesini istedi.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta son haftada ligde kalmayı başararak moral bulan Altay'da, sportif alanda rahat bir nefes alınsa da yönetimsel süreçte sıkıntılar sürüyor. Siyah-beyazlı kulüpte 11 Mayıs Pazartesi günü yapılacak genel kurul öncesinde henüz başkan adayının çıkmaması dikkat çekerken, kulüp resmi sosyal medya hesapları üzerinden üyelere aidat borçlarının ödenmesi için çağrıda bulundu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Kulübümüzün 11.05.2026 Pazartesi günü yapılacak olan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilmek için tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca; tüm genel kurul üyelerimizin 2026 yılı aidatı da dahil olmak üzere aidat borcu bulunmaması ve tüm aidat borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir. Kulübümüze aidat borcu bulunan tüm genel kurul üyelerimizin 08.05.2026 Cuma günü sonuna kadar aidat ödemelerini yapmalarını önemle rica ederiz. Aidat borcunu sorgulamak ve banka hesap bilgilerini öğrenmek isteyen Genel Kurul Üyelerimizin 0232 252 33 43 numaralı kurumsal hattımızla irtibata geçmelerini rica eder bilgilerinize sunarız' denildi.