Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakıldı.
Ordu Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA